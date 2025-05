Platì, Saverio Morabito il super pentito testimone sul sequestro Mazzotti

L’industria dei sequestri di persona, ebbe alle spalle, per circa un quarto di secolo – dai primi anni ’70 alla seconda metà degli anni ’90 – organizzati e ben ramificati da un capo all’altro dell’Italia, i clan della ‘ndrangheta della Locride. Clan radicati, in particolare, nell’area aspromontana della provincia di Reggio Calabria, tra Platì, San Luca, Natile di Careri e Ciminà, un “regno” criminale da cui presero le mosse per diffondersi in varie regioni del Nord Italia.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale