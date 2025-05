Reggina, la vittoria non basta e il sogno svanisce: in serie C ci va il Siracusa. Adesso i playoff

Sancataldese-Reggina 0-1

Marcatori: 48' Barillà

SANCATALDESE: Dolenti 6, Tutino 6, Cappello 6, Paladini 6 (28' st Tedesco s.v.), Chironi 6 (31' st Calabrese s.v.), Pedalino 6 (1' st Pisciotta 6), Germano 6 (18' st Viscuso 6), Kouame 5,5, Montaperto 5,5, Catania 6 (35' st Bonilla s.v.), Gueye 5. A disposizione: La Cagnina, Blaze, Sottile, Zouine. All. Pidatella 6,5.

REGGINA: Lagonigro 7, Giuliodori 6, Adejo 5,5, Girasole 6, Ndoye 6 , Barillà 7 (23' st Urso 5,5.), Laaribi 6,5, Porcino 6,5 (34' st Forciniti s.v.), Grillo 6,5 (23' st Renelus 5,5), Barranco 6 (40' st Curiale s.v.), Ragusa 6 (32' st De Felice s.v.) . A disposizione: Lazar, Cham, Dall’Oglio, Ingegneri. All. Trocini 6.

Arbitro: Francesco Aloise di Voghera 6.

Note: Ammoniti: Kouame, Lagonigro, Porcino, Trocini. Recupero: 3', 6'. Corner: 3-5.

Fine dei giochi per il primo posto. La Reggina vince in casa della Sancataldese, ma in Serie C ci va il Siracusa. Facendo bottino pieno in casa della Nuova Igea Virtus, gli aretusei staccano il pass per il professionismo e capitalizzano il punto di vantaggio che hanno mantenuto nelle ultime settimane. Alla formazione dello Stretto non è dunque bastata neanche l’undicesima vittoria consecutiva sul campo. La vittoria di San Cataldo è stata firmata da Nino Barillà nel finale del primo tempo. Bravo il capitano a ricevere un perfetto assist di sinistra da Grillo sul secondo palo, a controllare il pallone e a mettere in rete il pallone che è valso tre punti. Un gol che ha permesso di risolvere un match che, soprattutto nel primo tempo, si è rivelato particolarmente complicato per la Reggina. Ritmi bassi, poca pressione sui portatori di palla avversari e una manovra poco fluida non hanno permesso agli amaranto di sfruttare la propria superiorità tecnica.