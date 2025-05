Sgombero darsena portuale di Gioia Tauro, il Tar rigetta il ricorso per l’accesso agli atti

Lo sgombero della darsena “Marinai d’Italia” nel porto di Gioia Tauro destinata alle piccole imbarcazioni da diporto è fermo da un anno. Precisamente dalla fine di luglio scorso (poi prorogato di 60 giorni). Ma la battaglia legale va avanti. E nella complessa matassa il primo punto va all’Autorità di Sistema portuale perché il Tar ha respinto il ricorso presentato da Roberto Saccomanno in rappresentanza dei diportisti senza concessione, che avevano chiesto l’accesso agli atti della procedura che vede in contrapposizione un’associazione “Il Maestrale” che rimane in attesa di avere gli spazi.

