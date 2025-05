Fondi Ue per incentivare il turismo in Calabria, ma le barche erano usate... in provincia di Messina

Si chiude con la conferma di due condanne il caso delle imbarcazioni comprate con un finanziamento pubblico per incentivare il turismo in Calabria, ma – se utilizzate – impiegate stabilmente solo in Sicilia. A confermare irregolarità nella procedura e quindi danno erariale è stata la sezione centrale della Corte dei Conti, che ha rigettato due ricorsi contro le pronunce di primo grado.

Nel primo caso il risarcimento dovuto alla Regione è quantificato in 79mila, nel secondo in 198mila euro, stando alle risultanze delle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza.

Per quanto riguarda la prima imbarcazione, si sarebbe accertato che da Capo d’Orlando avrebbe fatto la spola con le isole Eolie, mentre nei porti di Reggio e nella Costa Viola nessuno l’avrebbe mai vista, nonostante i finanziamenti dell’Unione Europea, messi a bando dalla Regione e finalizzati all’acquisto di barche a vela o catamarani avrebbero dovuto incentivare il turismo calabrese, con i relativi benefici occupazionali.

