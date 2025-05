Rassegna stampa 05-05-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Voto decisivo sui fondi di Coesione, la Calabria con gli occhi a Strasburgo

- Bar e ristoranti, meno attività in Calabria ma aumentano gli occupati e i giovani imprenditori

- Zone silenziose in Calabria: i Comuni devono comunicarle entro la fine di maggio

- 'Ndrangheta, il vuoto lasciato dai Grande Aracri occupato dai Martino: l’ascesa del clan di Cutro

- Gioia Tauro e le occasioni mancate: il rigassificatore torna nei cassetti

- Tirreno cosentino, la sanità prepara l’emergenza estate: pochi medici e tanti turisti in vacanza

- Fondi Ue per incentivare il turismo in Calabria, ma le barche erano usate... in provincia di Messina