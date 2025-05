Ex Hotel Plaza di Villa San Giovanni, affidamento del progetto di riqualificazione

Prosegue a Palazzo San Giovanni l’iter amministrativo connesso alla realizzazione all’interno dell’ex hotel Plaza, tramite risorse regionali, della sede dell’Arma e cristallizzati dal settore comunale Lavori pubblici, Qualità urbana e ambientale, Demanio, Pianificazione.

Recente, infatti, è la pubblicazione della procedura di gara per l’affidamento del servizio volto a redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità per la “Rifunzionalizzazione di immobili esistenti per presidio di legalità”.

