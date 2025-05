Reggio Calabria accoglie la Vespucci: inclusione, salute e tradizione a bordo della nave scuola

Si sono svolte ieri, a Reggio Calabria, le visite a bordo della nave scuola della Marina Militare “Amerigo Vespucci”, nell’ambito di una iniziativa promossa dal Ministero per le Disabilità e dal Ministro on. Alessandra Locatelli, in collaborazione con Difesa Servizi S.p.A., con l’obiettivo di promuovere le visite a bordo della nave e valorizzare le realtà associative presenti sul territorio.

Il programma ha previsto, inoltre, dei panel tematici tradotti in Lingua dei Segni Italiana, organizzati sempre dal Ministero per le Disabilità, i quali hanno preceduto le visite a bordo della Nave Vespucci, nonché il villaggio della salute, organizzato dal Consiglio Regionale della Calabria in collaborazione con altri autorevoli partner, con l’obiettivo di promuovere una cultura della prevenzione, del benessere e dei corretti stili di vita, alla presenza di numerose autorità istituzionali tra i quali anche l’Assessore Regionale alle Politiche Sociali Caterina Capponi.