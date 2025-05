Il ricordo di Maria Chindamo, tra arte e impegno sociale: «Illuminiamo le sue terre con la luce della giustizia e del cambiamento»

Nel luogo simbolico dove fu ritrovata l’auto di Chindamo, sono stati inaugurati uno spazio giardino progettato dagli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Itg, Iti e Ite di Vibo Valentia e una scultura commemorativa a cura dell’artista Luigi Camarilla, illuminata grazie al sostegno dell’azienda Artemide in collaborazione con l’associazione CCO – Crisi Come Opportunità, nell’ambito del progetto “Illuminiamo le terre di Maria”.

Il cancello dell’azienda agricola dove, nel 2016, è stata uccisa Maria Chindamo , donna libera, madre e imprenditrice che ha pagato con la vita la scelta di non piegarsi alla cultura patriarcale e ‘ndranghetista, diventa sempre più un presidio di legalità. In occasione del nono anniversario, a Limbadi, l’evento commemorativo del 6 maggio – organizzato ogni anno dai familiari della vittima e dal comitato “Controlliamo noi le terre di Maria” a cui aderiscono diverse organizzazioni, tra cui il Centro Comunitario Agape, Libera, GOEL Gruppo Cooperativo, Comunità Progetto Sud, Penelope Italia, CCO Crisi Come Opportunità, Fondazione Una Nessuna Centomila e il Centro di Women’s Studies “Milly Villa” dell’Università della Calabria, con il patrocinio dei Comuni di Limbadi e Rombiolo – si arricchisce dell’espressione artistica come strumento di cambiamento.

Illuminare il 6 maggio non è solo un gesto simbolico, è un atto politico, culturale, umano. È un’azione che unisce memoria e futuro. «Il 6 maggio, giorno in cui è scomparsa Maria, è ormai una data simbolo per la Calabria: parla di libertà, di diritti, di vita. Proprio come desideravamo quando abbiamo fondato il comitato, da questo luogo riusciamo a raggiungere le coscienze di tanta gente creando una memoria collettiva volta al cambiamento» commenta Nancy Cassalia del Comitato “Controlliamo noi le terre di Maria”.

Quotidiano è il loro impegno per trasformare un luogo segnato dalla violenza in uno spazio di luce, memoria e rinascita. A contribuire è anche Crisi Come Opportunità, la cui fondatrice e vicepresidente Giulia Minoli dichiara «dal 2018, siamo presenti sul territorio calabrese con percorsi dedicati a legalità, educazione di genere e giustizia minorile, in collaborazione con i partner locali. Promuoviamo la cultura e realtà positive di riscatto. Accendiamo i riflettori su nuovi modelli di riferimento, proprio come Maria Chindamo, grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo, Fondazione con il Sud, Fondazione Haiku, IP Gruppo API e Acea».