Reggio Calabria, 11 rimpatri eseguiti dall’Ufficio Immigrazione dall’inizio dell’anno

Espulsioni e partenze volontarie

I soggetti sono stati accompagnati agli aeroporti di Roma (Ciampino e Fiumicino) e, in un caso, a Napoli Capodichino, per il rimpatrio nei rispettivi Paesi d’origine. È stato imposto loro il divieto di reingresso in Italia e nell’area Schengen per tre anni. A questi si aggiungono due cittadini irregolari, un 40enne del Madagascar e una 35enne del Venezuela, che hanno lasciato il Paese con partenza volontaria. Inoltre, un cittadino pakistano di 25 anni e uno indiano di 58 anni hanno ottemperato autonomamente all’ordine di lasciare il territorio entro sette giorni.