La passione e il sorriso di Davide, vittima di un incidente a Bocale: sui social il dolore dei reggini, il cordoglio di Falcomatà

Il sindaco Falcomatà e l'Amministrazione comunale: "Un dolore profondo per la scomparsa di Davide Squillaci, tutta la città si stringe attorno al dolore della famiglia" “Un dolore così profondo e che abbraccia l’intera città è la testimonianza più autentica della grandezza dei valori umani di Davide” - con queste parole il Sindaco Falcomatà esprime il proprio cordoglio e dell’intera amministrazione comunale reggina per la tragica morte di Davide Squillaci, il carabiniere di 47 anni che ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto a Bocale.

Confortare, consolare, alleviare i dolori dell'anima, è una delle cose più difficili al mondo. Sorella morte non ha orari, bussa ad ogni casa, e sorella vita lo sa, lo sa, che un segno della croce all'alba, non garantisce a nessuno un altro tramonto da vedere... "Oggi nci simu e dumani non si sapi" vale per tutti. I soci del Club sono vicini a tutta la famiglia di Davide Squillaci, in particolare a Domenico con il quale abbiamo avuto rapporti di collaborazione in diverse iniziative sportive e socio-culturali. Dio, che conosce il cuore di ognuno di noi, accolga Davide nella nuova dimora, dove non esistono strade asfaltate, moto, tristezze e dolori.

Asd Bocale Calcio Admo

Il Bocale Calcio ADMO si stringe nel dolore per la tragica scomparsa di Davide Squillace. Un destino crudele ce l’ha portato via questa sera, lasciando attoniti e sconvolti tutti noi. A volte le parole non bastano a colmare il vuoto che tragedie come questa scavano nel cuore di una comunità intera. Alla famiglia, agli amici e a chiunque abbia voluto bene a Davide giunga l’abbraccio più sincero della nostra società. In questo momento di profondo lutto, ci uniamo al silenzio e alla preghiera, custodendo il ricordo di un ragazzo che se ne va troppo presto. Ciao Davide, che la terra ti sia lieve

ProLoco Reggio Sud

Ancora sconcertati ed addolorati dalla terribile notizia appena appresa, la Pro Loco Reggio Sud si stringe con immenso affetto al dolore della famiglia Squillaci, per la tragedia che sta vivendo dopo la scomparsa del caro ragazzo, grande amico e compaesano Davide Squillaci.

Non ci sono parole di conforto. Una comunità intera sconvolta piangerà la scomparsa di un caro ragazzo, che un destino crudele ha tolto alla sua famiglia, ai parenti, agli amici, ai colleghi a tutti coloro che hanno avuto la grande fortuna di conoscere Davide

Possa riposare in pace caro Davide!

Un grande abbraccio a tutti i familiari: la cara mamma, il papà ed i cari ed adorabili Fratelli Rosalba e Domenico nostro socio, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti, giungano le nostre più sentite condoglianze.

A.S.D. Partinico Hazzard 4x4

Abbiamo appreso con grande dispiacere la notizia della perdita di Davide Squillaci , un amico una presenza importante nel mondo del fuoristrada.

Ci mancherà la sua passione, il suo sorriso e lo spirito con cui affrontava ogni avventura.

A nome di tutto il gruppo ASD Partinico Hazzard 4X4 , ci stringiamo con affetto alla famiglia e agli amici più cari. Buon viaggio, Davide… resterai sempre con noi, nel fango e nei ricordi.