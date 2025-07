«Un solo anatomo-patologo tra Locri, Melito e Polistena»

«C’è un solo anatomopatologo in servizio per gli ospedali di Locri, Polistena e Melito Porto Salvo». L’allarme, lanciato attraverso un video diffuso sul proprio profilo social, è del presidente della sezione locridea dell’associazione “Tribunale dei Diritti del Malato e del Cittadino” Pino Mammoliti che, entrando nello specifico, ha detto che «questo determina grossi disagi per i pazienti, in particolare per quelli sottoposti a intervento chirurgico e, successivamente, a esame istologico prescritto per individuare l’eventuale presenza di malattie tumorali». Mammoliti ha spiegato che «questo determina un allungamento dei tempi necessari ad avere l’esito degli esami istologici compiuti, che può essere fatale ai pazienti particolarmente gravi».

