Giuseppe Borrelli nominato procuratore di Reggio Calabria

Giuseppe Borrelli è il nuovo procuratore della Repubblica di Reggio Calabria. Sarà lui a prendere il posto di Giovanni Bombardieri, che lo scorso settembre è stato nominato procuratore di Torino. Lo ha deciso il Plenum del Csm che, nella seduta di stamattina, ha approvato all’unanimità la proposta fatta dalla quinta Commissione. Nato a Napoli 65 anni fa, Borrelli, attuale procuratore di Salerno, é entrato in magistratura nel 1986. Dopo i primi anni alla guida della Pretura di Aversa e come sostituto alla pretura circondariale di Napoli, dal 1995 al 2007 Borrelli è stato sostituto procuratore alla Dda del capoluogo campano. È stato poi ispettore del ministero della Giustizia fino al 2009, quando il Csm lo ha nominato procuratore aggiunto di Catanzaro. Nel 2014 ha ricoperto lo stesso ruolo alla Procura di Napoli prima di trasferirsi, nel 2020, a Salerno. Nella delibera di nomina si afferma che «la carriera di Giuseppe Borrelli è lunghissima, vasta e ineguagliabile, avuto riguardo alla complessità dei territori in cui ha esercitato le sue funzioni, caratterizzati da una criminalità organizzata endemica»