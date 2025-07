Narcotraffico a Roma: Rosario Marando di Platì era il boss di San Basilio

Un’organizzazione criminale radicata a Roma ma con ramificazioni internazionali, legata alla ‘ndrangheta e ai narcotrafficanti albanesi. È stata sgominata ieri dai Carabinieri del Ros con l’operazione “Anemone”, coordinata dalla Dda. In manette sono finiti 28 soggetti, più 11 arrestati in flagranza, e 5 latitanti catturati in Spagna. Colpito un traffico di droga su larga scala, con oltre una tonnellata di cocaina e quasi 1.500 chili di hashish movimentati tra il Sudamerica e l’Italia. Droga spedita via container verso i porti di Spagna, Rotterdam e Gioia Tauro, per poi approdare nel cuore di Roma, quartiere San Basilio.

A capo dell’organizzazione, il 57enne Rosario Marando, originario di Platì ed elemento di primissimo piano dell’omonimo clan, con alle spalle condanne per associazione mafiosa.

