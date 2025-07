Palmi, verso l’apertura il cantiere del nuovo ospedale della Piana

C’è un tassello fondamentale per la sanità della Calabria. Il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha fatto pervenire alla Prefettura di Reggio Calabria, in virtù dell’accordo collaborativo per la tutela delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori pubblici, la comunicazione ufficiale di avvio dei lavori per il nuovo ospedale della Piana che sarà realizzato a Palmi. Unitamente ai nosocomi della Sibaritide e di Vibo Valentia, quello della Piana è da anni al centro di polemiche per i ritardi accumulati dalla prima programmazione. Adesso una data c’è, ed è quella di metà luglio con la consegna dell’area all’impresa che poi dovrà cantierizzare il tutto.

