Reggio Calabria, trave dopo trave il “ponticello” sul Calopinace prende forma

Dovrebbero riprendere questa settimana i lavori al ponte sul torrente Calopinace. Dopo la posa delle travi (arrivate con un ritardo mostruoso) e il riavvio del cantiere dopo parecchi mesi, giorni fa sono ripartite le polemiche a causa delle attività ferme. Un fermo apparente dal momento che quelle travi devono essere ancorate alle arcate. In particolare, dovrà essere realizzato il completamento della campata del ponte e successivamente il collegamento agli assi stradali con le rampe d’accesso all'infrastruttura. I dubbi erano legittimi visto quanto successo in passato, caratterizzato da tanti stop and go per l’opera di costruzione del collegamento tra il lungomare Falcomatà e il Parco Lineare Sud.

