Depurazione, cala il silenzio sul passaggio Comune di Reggio Calabria - Sorical

Il 2025 doveva essere l’anno della rivoluzione non solo strutturale. Avrebbe dovuto compiersi il passaggio nella gestione della manutenzione di rete e impianti dal Comune a Sorical, già prevista per il 2024. L’ultimo rinvio aveva scadenza 30 giugno, ma anche questo appuntamento è arrivato nel silenzio. Non ci sono indicazioni rispetto ad un futuro passaggio di testimone, dicono da Palazzo San Giorgio. Non è stato calendarizzato nessun incontro e in quelli previsti la vicenda del cambio di competenze non è inserita tra i punti all’ordine del giorno.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale