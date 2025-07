L’Asp di Reggio Calabria recluta radiologi in pensione per l’ospedale Spoke di Polistena

Luci e ombre sul “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena, l’unico ospedale Spoke della Piana. Nei giorni scorsi è stato donato un condizionatore al CUP dell’ospedale di Polistena acquistato con le somme provenienti dalla devoluzione delle indennità del sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, e dei suoi assessori.

L’Asp di Reggio Calabria, vista la grave carenza di tecnici radiologi, ha pubblicato un avviso per il reclutamento di personale in pensione disposto ad aprire una partita Iva in regime forfettario e a tornare in corsa per 36 ore settimanali. All’appello, finora, hanno risposto due tecnici della Piana e due di Reggio Calabria. La Radiologia di Polistena è da diverso tempo in grossissimo affanno per carenza di personale.

