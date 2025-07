Nuovo ospedale della Piana di Gioia Tauro: «Lunedì aprirà il cantiere»

«Lunedì 14 luglio l’inizio dei lavori». Qualche giorno fa l’annuncio dell’invio della comunicazione alla Prefettura dell’inizio dei lavori del Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro e oggi, dopo quasi 20 anni d’attesa, c’è anche la data. A renderla nota è il consigliere regionale della Lega Calabria, Giuseppe Mattiani: «Sono giorni intensi ma ricchi di grandi soddisfazioni. Stiamo raccogliendo i frutti del grande lavoro di quasi quattro anni di legislatura e abbiamo l’orgoglio di raccontarlo ai calabresi. L’inizio lavori di costruzione del Nuovo Ospedale della Piana è un obiettivo che personalmente mi riempie il cuore di gioia. A tal proposito, per come anticipato dal presidente Occhiuto nei giorni scorsi, la Regione ha comunicato alla Prefettura la data di inizio lavori di costruzione del Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro. Indi, lunedì 14 luglio si aprirà ufficialmente il cantiere». Una notizia attesa da tantissimo tempo in un territorio dove la carenza di servizi è cronica.

