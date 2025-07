Platì e la Locride, dominio assoluto del narcotraffico su scala mondiale. Tutti i nomi di arrestati e indagati

Potenza criminale illimitata. La 'ndrangheta reggina mantiene la leadership mondiale negli affari della droga, senza manifestare alcun segno di cedimento, nonostante i continui sequestri ed arresti della “squadra Stato” di Reggio Calabria. L'operazione “Pratì” - il blitz dell'alba di ieri contro le famiglie mafiose della Locride, di Platì, Siderno e Gerace è sfociata in 21 misure cautelari (14 in carcere e 7 ai domiciliari) emesse dal Gip di Reggio Calabria, su richiesta della Procura antimafia, ed eseguite dalla Polizia di Stato (quattro gli irreperibili): tutti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti con l’aggravante della ingente quantità, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, coltivazioni di piantagioni di canapa indiana, commercializzazione della marijuana ricavata e detenzione illegale di armi comuni da sparo. Un’operazione che ha fornito agli analisti dell'antimafia l'ennesima conferma sul ruolo baricentrico delle cosche reggine nel narcotraffico internazionale e nella sinergia affaristico-criminale con i narcos sudamericani e gli emissari colombiani del “clan del golfo”. Lo scenario che risalta dall'indagine “Pratì” è un'inquietante verità: tutto è permesso ai reggini di Platì, il cui blasone criminale è un'assoluta garanzia con qualsiasi broker, intermediario, boss e fornitore di cocaina dell'intera America latina.

La retata di ieri ha svelato anche un'altra geniale alternativa alle spedizioni di droga. In un'occasione, avendo decifrato per tempo una parola di troppo lasciatasi sfuggire dagli indagati intercettati, è stato intercettato presso il centro di smistamento dell’aeroporto Ciampino a Roma un pacco della Dhl _ «del tutto estranea ai fatti» – al cui interno c'era un chilogrammo di cocaina purissima contenuta in chicchi di caffè. Un pacco che aveva fatto il giro del mondo: Panama, Ecuador, Spagna e destinazione Locride per un fantomatico cliente reggino. I poliziotti della Squadra Mobile l'hanno bloccato in tempo. Non inganni il ridotto volume della partita di cocaina, come rimarca il procuratore reggente di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo: «Pone un ulteriore campanello d'allarme sulla capacità operativa della ’ndrangheta».

L'indagine ha un antefatto di tutto rilievo. Il tentativo di importazione dal Sudamerica di un ingente quantitativo di cocaina finanziata dai clan di Mammola, nella Locride aspromontana, gestita da indagati dell’operazione “Malea”. Un tema approfondito in conferenza stampa dal questore Salvatore La Rosa, dal capo della Squadra Mobile di Reggio, Gianfranco Minissale, e dal suo vice Paolo Valenti. Lo sviluppo di quelle indagini ha consentito di individuare tre gruppi perfettamente strutturati operativi: il primo gruppo era impegnato nel traffico di cocaina dal Sudamerica all’Italia attraverso la mediazione di broker e intermediari; un secondo gruppo abilissimo ad instaurare rapporti privilegiati con i colombiani, tra i quali alcuni esponenti della potente organizzazione colombiana “Clan del golfo”; il terzo gruppo, specializzato nella coltivazione di canapa indiana, stoccaggio, confezionamento e commercializzazione. Ricostruiti alcuni tentativi di inviare in Calabria cocaina per 300 kg. che avrebbero fruttato affari di oltre 30 milioni di euro. Droga mai arrivata, nonostante il pagamento di ricchi acconti.