Rassegna stampa 11-07-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Giuseppe Mercurio. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

-L’inchiesta che scuote la Regione Calabria: i timori dopo l’annuncio del presidente Occhiuto sui social

-L'inchiesta che scuote la Regione Calabria: gli scambi di favori sul Parco e l’Aterp

-Daffinà, “influencer” della sanità calabrese nel cerchio magico di Occhiuto

Sanità

-Lotte di “campanile” sulla sanità in Calabria. L’Aou rischia di spaccare gli alleati

-Cosenza, scatta l'allarme: a Ostetricia e Ginecologia gli Oss sono in ginocchio

-Vibo, i “no” degli infermieri all’Asp: 5.000 euro per 3 mesi sono pochi

-Nuovo ospedale della Piana di Gioia Tauro: «Lunedì aprirà il cantiere»

-Castrovillari, la carenza di medici nei reparti dell’ospedale crea disagi

Inchieste e processi

-Cosenza, inchiesta “Lande desolate”. Il Tribunale assolve otto imputati

-Il ruolo dei boss di Mammola, vicini al potente “Siderno Group”