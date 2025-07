Reggio, operato (con successo) al femore a 102 anni

Nonostante le cronache riportino molti casi di malasanità, esistono eccellenze e professionalità nel sistema sanitario italiano e in questo caso calabrese. È una storia di buona sanità, infatti, quella che arriva dal Gom di Reggio Calabria e ha come protagonista Ferdinando Elia di 102 anni, portatore di pacemaker.

Lo scorso aprile, a causa di una caduta in casa, l’anziano ha riportato una frattura mediale scomposta del collo femorale destro e un trauma cranico non commotivo. Dopo essere stato ricoverato in Ortopedia e traumatologia, entro le 48 ore, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico di protesi all’anca destra eseguito dal dottore Gianluca Melito, chirurgo ortopedico e dirigente medico del Gom.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

.