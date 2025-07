Reggio, piazza Garibaldi: un passo avanti per la fruibilità del sito archeologico

La ringhiera è stata installata. Sono arrivati anche i dissuasori che renderanno fruibili gli scavi in sicurezza. Ormai manca davvero poco. Entro la fine del mese il parco archeologico di piazza Garibaldi potrebbe essere ultimato e restituito alla città e ai turisti. Le rassicurazioni superato anche l’ultimo step della variante sulla balconata in stile liberty che ha incassato il disco verde dalla Soprintendenza arrivano da Palazzo San Giorgio. Si potrà procedere presto anche alla risistemazione dell’asfalto e della segnaletica orizzontale e verticale. Nell’arco di una ventina di giorni quindi ci si potrà liberare delle aree di recinzione del cantiere che per lungo tempo hanno rappresentato una ferita aperta nel cuore della città.

Operazione attesa anche dai tanti commercianti che si affacciano sull’area strategica di piazza Garibaldi che ormai da anni soffrono per la convivenza del cantiere che ha molto limitato anche la disponibilità dei parcheggi. Non a caso più volte gli esercenti sono stati auditi in commissione per chiedere soluzioni a questa situazione di stallo che si protrae ormai da tempo.

