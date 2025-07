Controlli a Taurianova: sequestrati 250 chili di alimenti irregolari in un locale e scoperta una lavoratrice in nero

La Polizia di Stato, insieme agli ispettori sanitari del SIAN di Palmi (ASP di Reggio Calabria), ha effettuato un controllo in un esercizio commerciale di Taurianova dedito alla vendita e somministrazione di alimenti. All’interno dell’attività è stata riscontrata la presenza di una dipendente priva di contratto regolare e il sequestro amministrativo di circa 250 kg di prodotti alimentari, tra surgelati e non, in parte scaduti e in parte privi di tracciabilità. I prodotti sono stati affidati in custodia alla titolare, in attesa delle decisioni dell’autorità amministrativa competente.