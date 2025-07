Rassegna stampa 12-07-25 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei principali titolo di Gazzetta del Sud - edizioni Calabria:

Calabria, Gentiloni indica alla Regione le sfide: «Il Sud si svilupperà solo innovando»

IN EVIDENZA

Calabria, il sistema che controllava la Regione: chiesto il processo per 25 indagati

Platì, la “cupola” dei narcos padrona delle rotte sudamericane

Cetraro, la Procura riapre le indagini sull’assassinio di Giannino Losardo

Cirò Marina, preso il presunto ladro dei farmaci oncologici all’Asp

Reggio Calabria, telefonini nascosti in carcere: una condanna, due assoluzioni

Tropea, avances sgradite a giovane commessa: negoziante denunciato

Roccella Ionica, assolti i due presunti scafisti degli sbarchi nel 2023

CRONACA

Catanzaro, dipendenti ex Corap in agitazione: passaggio ad Arsai e Sorical nel caos

Catanzaro Servizi, verifiche al via: il sindaco Fiorita «accertamenti rigorosi»

Cosenza, scale mobili ancora ferme nel borgo: non mancano i disagi e le lamentele

Cosenza, le regole delle immissioni in ruolo: incertezza sulle cattedre disponibili

Lamezia Terme, vertice in Prefettura sui rom: previsto un incremento delle forze dell’ordine

Corigliano Rossano, ospedale Sibaritide: lo spiegamento di forze adesso è ai massimi livelli

Lavori infiniti: l’amara sorte del tratto pedociclabile Morano-Campotenese