Trovato con 50 grammi di cocaina in auto: arrestato giovane a Taurianova

Era fermo con la sua auto nel parcheggio di un centro commerciale chiuso quando i carabinieri, insospettiti dal suo atteggiamento nervoso, hanno deciso di controllarlo. All’interno del veicolo, in un vano nascosto ricavato artigianalmente, i militari hanno rinvenuto oltre 50 grammi di cocaina purissima. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Taurianova per detenzione ai fini di spaccio. La droga, destinata al mercato locale, avrebbe fruttato migliaia di euro. L’arresto è stato convalidato dal GIP di Palmi su richiesta della Procura. Il procedimento è in fase di indagini e la responsabilità dell’indagato sarà accertata nel corso del processo.