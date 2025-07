Locri, la morte di Salvatore Caruso: condannati gli zii

Per la morte Salvatore Caruso, il 26enne di Locri deceduto il 24 maggio 2019 a seguito del ribaltamento di un trattore che stava conducendo mentre eseguiva dei lavori di pulizia in un fondo nei pressi di contrada Moschetta, il giudice monocratico Andrea Bonato ha condannato a 4 anni di reclusione ciascuno la 49enne A.F. e il 58enne G.C., per omicidio colposo «commettendo il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro».

