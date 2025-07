Duro colpo ai clan del narcotraffico, i nomi dei 54 tra carcere e domiciliari

Con la maxi operazione “Arangea bis - Oikos”, effettuata all'alba di oggi da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, sono state disarticolate due distinte associazioni per delinquere finalizzate al traffico internazionale ed allo spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti, per un totale 54 arrestati e 28 indagati in stato di libertà.

In carcere sono finiti

Bilacaj Saimir, 1-10-1985, Albania

Antonio Gullì, 28-5-1982, Reggio Calabria

Santo Flaviano, 26-5-1985, Reggio Calabria

Antonio Zambara, 13-4-1987, Gioia Tauro

Antonino Votano, 18-2-1966, Reggio Calabria

Antonio Rosario Trimboli, 26-5-1982, Locri

Giuseppe Stelitano, 23-12-1986, Melito Porto Salvo

Goran Blagojevic, 14-3-1984, Croazia

Elvio Giuseppe Brivio, 18-6-1987, Merate

Samuel Santo Cimmarrusti, 10-3-1989, Milano

Santo Crea, 3-7-1978, Melito Porto Salvo

Davide Filippo Vincenzo Flachi, 14-4-1979, Milano

Santoro Rosaci, 3-1-1985, Melito Porto Salvo

Domenico Alessandro Gullì, 1-10-1973, Losanna

Carmel “Memè” Gullì, 18-4-1980, Domodossola

Francesco Barbaro, 13-11-1989, Locri

Antonino Gullì, 28-5-1982, Reggio Calabria

Antonio Caracciolo, 24-3-1985, Reggio Calabria

Domenico Caracciolo, 10-6-2005, Reggio Calabria

Maria Bonfiglio, 16-5-1985, Reggio Calabria

Santa Briganti, 1-3-1989, Reggio Calabria

Abdelali Hamdani, 16-11-2003, Casablanca

Antonino Modafferi, 17-5-1955, Reggio Calabria

Giovanni Sapone, 29-7-1993, Melito Porto Salvo

Paolo Mottareale, 15-9-1983, Reggio Calabria

Tommaso Qartarone, 13-12-1994, Reggio Calabria

Kevin Vizzarri, 11-12-2000, Varese

Domenico Pellegrino, 28-8-1990, Reggio Calabria

Dario Pellegrino, 6-2-1996, Reggio Calabria

Domenica Lipari, 11-3-1997, Melito Porto Salvo

Miro Ficara, 9-11-1991, Reggio Calabria

Domenico Laganà, 11-3-1995, Scilla

Raffaele Giorgio Raco, 4-7-1969, Seminara

Massimo Gioffré, 13-7-1990, Palmi

Cristian Sergio, 17-5-1982, Polistena

Marco Antonio Mandalari, 24-12-1993, Reggio Calabria

Domenico Tomasello, 5-4-1987, Reggio Calabria

Desirè Polimeni Laganà, 22-7-1999, Scilla

Filippo Martello, 12-11-1986, Reggio Calabria

Massimo Greco, 8-8-1985, Giarre

Salvatore Centonze, 12-5-1974, Catania

Giuseppe Sallia, 9-11-1977, Catania

Simone Alampi, 1-9-2001, Reggio Calabria

Consolato Cutrupi, 12-12-1973, Reggio Calabria

Ivano Calù, 11-12-1981, Reggio Calabria

Marco Venuti, 7-10-1991, Reggio Calabria

Sebastian Junior Utano, 15-1-1979, Melito Porto Salvo

Virginio D’Arrigo, 26-5-2000, Reggio Calabria

Stefan Octavian Iacob, 12-12-2002, Romania

Emilio Raco, 28-4-1998, Reggio Calabria