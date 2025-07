Nuovo ospedale della Piana, lavori iniziati a Palmi. Mattiani: “Momento storico”

Come annunciato pochi giorni fa, sono giunti sul sito del nuovo ospedale della Piana (a Palmi) i primi mezzi meccanici. Stamattina sono iniziati i lavori del terzo grande ospedale che sorgerà in Calabria. Il consigliere regionale Giuseppe Mattiani presente sul posto durante la presa in consegna delle aree da parte dell’impresa, non ha nascosto tutta la sua emozione, per un momento tanto atteso.

“Una giornata storica. Vedere l’impresa sul sito subito a lavorare con mezzi meccanici e con grande entusiasmo, rende l’idea dell’importanza del momento e del grande lavoro che è stato fatto. Nulla è stato lasciato al caso. Tutto è stato pianificato nei minimi dettagli per giungere pronti a questo giorno. Abbiamo dimostrato che anche in Calabria esiste una classe politica che lavora bene, che lotta, che guarda ai bisogni primari dei cittadini e che vuole cambiare questa Regione. Con l’inizio dei lavori del nuovo ospedale della Piana abbiamo raggiunto un altro obiettivo importante. Ma non ci fermiamo. Il nostro non è un punto di arrivo, ma è soltanto un’altra tappa di un percorso. Come ho sottolineato già più volte, la sanità ospedaliera della Provincia di Reggio Calabria cerca di resistere, ma il dato che ci portiamo dietro dal passato è oggettivo, le strutture oggi attive e funzionanti non sono sufficienti, sebbene gli interventi di ammodernamento già eseguiti e in corso di esecuzione o che verranno eseguiti sono molteplici. Il GOM di Reggio Calabria, l’Ospedale di Polistena, di Locri e di Melito Porto Salvo e i medici impegnati nelle predette strutture non ce la fanno più, sebbene continuino a resistere. Proprio a tutti gli operatori sanitari va la mia ammirazione, il mio plauso e il mio ringraziamento. Con il completamento dei tre grandi Ospedali, Sibaritide, Vibo Valentia e, per l’appunto, quello della Piana di Gioia Tauro, colpiremo al cuore quell’ingiustizia profonda chiamata sanità negata che, per anni, ha distrutto la vita di centinaia di famiglie calabresi. Indi, seguiremo con assoluta costanza e attenzione i lavori, così come stiamo facendo con gli Ospedali e le Case di Comunità”.