Rassegna stampa 14-07-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Uno scudo anti-dazi per la Calabria. Rubino: «Aprire a nuovi mercati»

- Il costante calo demografico impoverisce la Calabria sempre di più

- Reggio Calabria, condannato all’ergastolo si laurea con una tesi su annona e bergamotto

- Ndrangheta, coca e crypto valute così si paga la “neve” in Colombia

- L’auto della dirigente comunale in fiamme a Vibo, si segue la pista dolosa

- Smantellamento della tendopoli di San Ferdinando: ancora tutto fermo

- Scuola in Calabria, ore decisive per il destino di presidi e docenti

- Trapianti, da Catanzaro la sfida per abbattere i tempi d’attesa

- Reggio Calabria corre verso le comunali. Irto e Minasi indicano la rotta

- La storia è sepolta nell’area del Pollino ma i Comuni non finanziano gli scavi