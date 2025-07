Alla guida sotto effetto di alcol e droga: anche due denunce per evasione nella Piana di Gioia Tauro

Fine settimana all’insegna dei controlli dei carabinieri nella piana di Gioia Tauro.

Le verifiche su strada hanno portato alla denuncia di 9 conducenti, colti alla guida in condizioni di alterazione psicofisica e risultati positivi all’alcol test o al test per sostanze stupefacenti. Uno di questi è stato anche segnalato alla Procura di Palmi perché a bordo del veicolo aveva nascosto varie dosi di marijuana.

Inoltre, a Polistena, i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Taurianova hanno fermato un giovane pregiudicato che si aggirava per le vie del centro con un coltello a serramanico nascosto fra i vestiti. Anche per lui è scattata la segnalazione in Procura.

Sempre a Polistena, i militari hanno sorpreso due detenuti domiciliari fuori dalle rispettive abitazioni. Avendo violato le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria, sono stati quindi denunciati per evasione.