Reggio Calabria, contro l’abbandono dei rifiuti arrivano le guardie ambientali

Tornano le guardie ambientali per arginare il triste fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Il Comune tenta di nuovo attraverso queste figure di “persuadere” i cittadini che non hanno voluto abbracciare il servizio della raccolta differenziata.

Questa volta si rivolge al mondo del terzo settore. Una convenzione sperimentale di otto mesi vedrà impegnati i volontari dell'associazione “Guardie per l’Ambiente RC” Coordinamento Regione Calabria. Una realtà «che ha maturato specifica e pluriennale esperienza nell’attività di controllo e monitoraggio del territorio, soprattutto incentrata sulla repressione degli abbandoni e delle irregolarità dei conferimenti dei rifiuti, nel rispetto dei regolamenti/ordinanze comunali; è in grado di mettere a disposizione dell’amministrazione comunale personale e mezzi idonei a garantire un efficiente controllo del territorio, in supporto del Comando di Polizia Municipale; associazione che dispone di personale riconosciuto con decreto prefettizio e questo consente di poter esercitare azioni sanzionatorie» spiega la determina adottata dal settore Ambiente di Palazzo San Giorgio, su input dell’assessore al ramo, Filippo Burrone.

