Reggio, processo Epicentro: 'ndrangheta unita e più potente che mai. Numerose conferme di condanna e pochi annullamenti NOMI

Pochissimi e parziali gli annullamenti (con rinvio)

In accoglimento del ricorso del procuratore generale annullata la sentenza nei confronti di Antonino Randisi e rinvio in Corte d'Appello. Sui ricorsi degli imputati: Giandomenico Condello, annullamento senza rinvio per prescrizione del solo capo AE; Luigi Germanò, annullamento senza rinvio per prescrizione del solo capo AE, revoca confisca; Francesco Labate, annullamento sul trattamento sanzionatorio che ridetermina in 12 anni, due mesi e 20 giorni di reclusione; Antonio Cappelleri, annullamento con rinvio in Corte d'appello: Giuseppe Leuzzo, annullamento con rinvio limitatamente alla confisca; Antonio Libri, annullamento in relazione al reato di cui l’articolo 71 (decreto legislativo 159 2011); Carmine Polimeni, annullamento con rinvio per la continuazione esterna,con altre sentenze definitive; Antonio Artuso, annullamento con rinvio per la continuazione esterna, con altre sentenze definitiva.

E' quindi un dato storico-giudiziario l'asse di ’ndrangheta De Stefano-Tegano, tema centrale del processo “Epicentro”, la più recente delle inchieste per eccellenza della Dda reggina con cui sono stati indagati e colpiti capi e gregari dei quattro vertici mafiosi che dominano affari e dinamiche del mandamento “Città”.