Truffa al servizio sanitario della Calabria, imputati assolti dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria

Sono stati tutti assolti in appello «perché il fatto non sussiste» gli imputati del processo scaturito da un’inchiesta sui presunti doppi pagamenti effettuati dall’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria allo «Studio Radiologico Fiscer Francesco» di Siderno. La prima sezione della Corte d’Appello di Reggio Calabria - presidente, Sicuro; Grassani e Berardi, a latere - ribaltando interamente il giudizio di primo grado, ha assolto da ogni ipotesi di reato Francesco Fischer, Pietro Armando Crinò (ex consigliere regionale), Ermete Tripodi (ex dirigente medico Asp), Caterina Caracciolo, Giuseppe Fischer, Roberta Maria Strangio e lo Studio radiologico Fischer srl di Siderno, nel Reggino. Gli imputati erano accusati, a vario titolo, di truffa all’Asp e al servizio sanitario regionale, ma anche di riciclaggio, falso e alterazione di informazioni.

Il Collegio, infine, ha disposto la revoca della confisca dei beni e la restituzione immediata agli aventi diritto, e la revoca delle statuizioni civili. Nutrita la pattuglia dei difensori: Patrizia Morello e Simona Barletta, per Ermete Tripodi; Gaetano Cesario e Sandro Furfaro, per Francesco Fischer; Fabio D’Alessio, per Caterina Caracciolo e Roberta Maria Strangio; Riccardo Misaggi, per Pietro Armando Crinò; Domenico Maria Lupis, per Giuseppe Fischer; Vincenzo Comi e Agostino Siviglia, per Pasquale Staltari, e Giuseppe D’Ottavio e Marco Gemelli, per lo Studio radiologico.