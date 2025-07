Reggio, piscina abusiva e pericolosa sequestrata dai carabinieri del NAS: struttura realizzata in area vincolata senza autorizzazioni

Una struttura turistica attrezzata con piscina, zona relax, bar e spogliatoi è stata posta sotto sequestro dai Carabinieri del NAS di Reggio Calabria. L’area, del valore stimato di 450.000 euro, è risultata completamente priva dei requisiti minimi di sicurezza e realizzata in assenza di qualunque autorizzazione, all’interno di una zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Il provvedimento è scaturito nel corso dei controlli straordinari disposti nell’ambito dell’operazione “Estate Tranquilla 2025”, condotta a livello nazionale dal Comando carabinieri per la Tutela della Salute. L’iniziativa mira a garantire standard adeguati di sicurezza e qualità nei luoghi frequentati dai turisti durante la stagione estiva, con particolare attenzione alla tutela della salute pubblica.

Nel corso delle ispezioni effettuate lungo la fascia costiera della provincia reggina, i militari hanno riscontrato gravi irregolarità in una struttura che offriva servizi ricreativi e balneari ai vacanzieri. L’intero complesso, comprendente un impianto natatorio e aree di accoglienza per il pubblico, è risultato privo di qualsiasi titolo edilizio e autorizzazione sanitaria. Inoltre, la sua ubicazione in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ha aggravato ulteriormente la posizione degli eventuali responsabili.