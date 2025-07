Tragedia sfiorata sulla strada Jonio-Tirreno: un’auto va in fiamme appena uscita dalla galleria della Limina

Tragedia sfiorata ieri pomeriggio sulla Jonio-Tirreno, la superstrada a scorrimento veloce che da Marina di Gioiosa collega all’autostrada Salerno-Reggio Calabria ed ai centri della Piana di Gioia Tauro. Poco dopo l’uscita, in direzione Marina di Gioiosa, della lunghissima (oltre 3 chilometri) galleria della “Limina”, in territorio di Mammola, un’autovettura Mercedes classe C si è all’improvviso incendiata, causando, nel giro di qualche minuto, panico e terrore tra decine e decine di automobilisti che, in entrambe le direzioni, percorrevano l’importante e trafficata arteria. A bordo dell’autovettura due persone, tra cui una donna, che fortunatamente appena hanno visto, per via, verosimilmente, il surriscaldamento del motore, fuoriuscire fumo e fiamme dalla parte anteriore del veicolo sono scesi dalla Mercedes allontanandosi dallo stesso mezzo.

