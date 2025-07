Valle del Marro, a Oppido Mamertina si torna al lavoro: «La mafia ha paura»

Allo sgomento per lo stillicidio di intimidazioni subite, la cooperativa Valle del Marro-Libera Terra sta reagendo con l’impegno e la resistenza sociale.

Lo scorso lunedì l’ultimo atto criminoso di una lunga serie. Un incendio doloso è divampato in un uliveto confiscato di 11 ettari in località Baronello, nella frazione di Castellace, nel comune di Oppido Mamertina. Le fiamme hanno distrutto circa 830 alberi su quasi 4 ettari dell’appezzamento, interessando in particolare la parte pianeggiante, dove si concentra la maggior parte della produzione.

