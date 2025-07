Villa San Giovanni: evade dai domiciliari a Messina, bloccato sui binari mentre tenta la fuga al Nord

Stava tentando di salire su un treno diretto al Nord Italia quando è stato intercettato dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria: protagonista della vicenda un cittadino tunisino, irregolare sul territorio nazionale, evaso dagli arresti domiciliari a Messina in attesa del rito direttissimo per furto aggravato.

Il giovane è stato rintracciato in mezzo ai binari della stazione di Villa San Giovanni, dove si aggirava nel tentativo di eludere i controlli e salire a bordo di un convoglio. Grazie all’intervento tempestivo dei poliziotti della Sezione Polfer, l’uomo è stato fermato e denunciato in stato di libertà per il reato di evasione.

Dopo gli accertamenti di rito, è stato riconsegnato agli agenti della Questura di Messina, che lo hanno condotto davanti all’Autorità Giudiziaria per le determinazioni in merito all’arresto d’urgenza eseguito nei giorni precedenti dalla Polizia di Stato.