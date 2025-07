Controlli in mare tra Villa San Giovanni e Favazzina: 14 sanzioni e tre moto d’acqua sequestrate

Proseguono senza sosta i controlli congiunti della polizia di Stato e della Guardia costiera lungo la costa tirrenica della provincia reggina per garantire la sicurezza di bagnanti e diportisti. Lo scorso fine settimana, tra Villa San Giovanni e Favazzina, le forze dell’ordine hanno intensificato la vigilanza in mare, rispondendo anche a numerose segnalazioni dei cittadini.

In particolare, nella giornata di domenica, gli agenti e i militari sono intervenuti a seguito di diversi allarmi lanciati dai bagnanti per comportamenti pericolosi da parte di conducenti di moto d’acqua troppo vicini alla riva. I controlli effettuati hanno portato alla luce una lunga serie di irregolarità.

Sono state riscontrate violazioni alle norme sul limite di distanza dalla costa, manovre rischiose in presenza di bagnanti e altre unità navali, oltre a gravi mancanze amministrative: assenza della patente nautica, documentazione incompleta o non conforme, e mancanza dell’assicurazione obbligatoria. Il bilancio dell’operazione è pesante: 14 sanzioni amministrative elevate, per un totale di circa 12.000 euro, e il sequestro di tre moto d’acqua.