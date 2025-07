Ex Polveriera di Reggio Calabria, eseguito lo sgombero: le baracche fanno spazio all’asilo

Si cancella mezzo secolo di degrado, si ricuce una ferita che ha tenuto in ostaggio un intero quartiere. Con l’ultimo sgombero dell’area dell’ex Polveriera l’area di Ciccarello comincia a sperare in un riscatto davvero possibile. Dove una volta c’erano le baracche abusive si costruirà un asilo. Il simbolo della rinascita passa dai servizi per i bambini. L’ultimo atto di una storia drammatica fatta di degrado ambientale e sociale si è consumato ieri, dopo ore di presidio anche l’ultima occupante abusiva è finalmente uscita consentendo alle ruspe di buttare giù la baracca in cui viveva.

