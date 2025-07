L’ex caserma Duca D’Aosta di Reggio Calabria sarà la sede del polo fiscale

Il grande polo fiscale in città può realmente prendere il via. L’Agenzia del Demanio ha aggiudicato al consorzio “Ciro Menotti-Cospin-Trasporti e Movimenti Terra” la riqualificazione del complesso immobiliare dell’ex caserma Duca D’Aosta al costo di quasi 14 milioni d euro.

Il consorzio ha sbaragliato la concorrenza di tutti gli altri sei partecipanti alla procedura bandita a novembre scorso dopo un lungo percorso di verifica tecnica e burocratica con tanto di pareri e verifiche sull’immobile in degrado. Un iter burocratico non semplice dal momento che l’area è sottoposta a vincolo archeologico.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale