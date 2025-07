Rosarno, ecco il commissario Scurria: sul tavolo le opere del “Caivano bis”

Primo tavolo tecnico a Rosarno, città scelta dal Consiglio dei ministri, tra le sei aree in Italia, definite ad alta vulnerabilità sociale, per applicare il metodo Caivano bis, una specie di commissariamento, durante il quale verranno realizzati interventi infrastrutturali e progetti di riqualificazione sociale per 10 milioni di euro. Ieri mattina, il sub commissario per Caivano bis dell’area San Ferdinando - Rosarno Marcello Scurria, ha fatto tappa prima a Palazzo San Giovanni Battista, per gettare le basi sull’avvio dei lavori, che «cominceranno a breve», come ha dichiarato il sindaco di Rosarno, Pasquale Cutrì, il quale ha definito la visita di Scurria «fondamentale» per la realizzazione delle opere già presentate al Ministero e approvate.

