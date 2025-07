Siderno, sfonda il guardrail rischiando di precipitare in una scarpata: mezzo pesante recuperato dai vigili del fuoco

Lungo e complesso l’intervento che questa notte ha visto impegnata la squadra dei vigili del fuoco di Siderno coordinata dal Capo squadra Natale Laface. Alle 23 circa di ieri 16 luglio, la chiamata alla sala operativa del Nue da parte dell’autista di un mezzo pesante, sulla provinciale 501 Fabrizia - Grotteria, che chiedeva aiuto perché finito fuori strada.

I soccorritori provenienti dalla sede di Siderno hanno immediatamente constatato l’impossibilità di poter operare in sicurezza a causa del pesante carico presente a bordo dell’autoarticolato che, per cause da accertare era finito fuori strada sfondando circa 20 metri di muretto guardrail. Solo il caso ha voluto che non precipitasse nella scarpata sottostante. Dopo circa 3 ore di certosino lavoro, con un gioco di cavi e rinvii in carrucola, i vigili del fuoco sono riusciti a rimettere il pesante automezzo in sicurezza sulla carreggiata.