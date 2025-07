Villa San Giovanni, le ruspe cominciano a lavorare al “nuovo” parcheggio di via Mazzini

Un'opera attesa dalla comunità il cui cantiere è stato aperto lunedì: lo start per l'area intermodale di via Mazzini, insieme all'avvio della progettazione per l’autoporto, rientra tra quegli interventi che, come sottolinea l'amministrazione comunale, «servono alla vivibilità» e si colloca nell'utilizzo dei fondi del decreto di emergenza ambientale. La sindaca Giusy Caminiti ricorda che «era il 2003 quando alla città fu riconosciuto lo stato di emergenza ambientale per il passaggio dei mezzi diretti e provenienti dalla Sicilia e il consiglio comunale di allora votò le opere considerate essenziali per ridare decoro a Villa».

