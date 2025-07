Reggio Calabria, interdittiva antimafia, estesa la sospensione fino alla decisione della Prefettura: Morcavallo «Decisione importante»

Con sentenza n.109 del 17.7.2025 la Corte Costituzionale, decidendo sulla ordinanza di rimessione del TAR di Reggio Calabria, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 bis del Codice antimafia nella parte in cui non prevede che all’esito del controllo giudiziario si protragga la sospensione della interdittiva antimafia sino alla decisione della Prefettura sulla domanda di aggiornamento.

“E’ una decisione importantissima - ha commentato l’avv. Oreste Morcavallo, noto amministrativista e costituzionalista calabrese che da tempo scrive sulla materia - non solo perché colma un vuoto legislativo immotivato e dannoso, ma perché nella motivazione traccia un notevole excursus legislativo-giurisprudenziale sul tema del controllo giudiziario.

La sentenza della Consulta si colloca in un quadro legislativo che ha modificato il Codice Antimafia, con il contraddittorio e le misure alternative alla interdittiva, che ha approvato ancor di recente la norma del Codice degli appalti sugli effetti del controllo sui contratti in corso.

Una sentenza positiva per tutte le imprese sottoposte al controllo giudiziario, che fruiscono della sospensione della interdittiva sino a quando la Prefettura non aggiorna il provvedimento sanzionatorio”.