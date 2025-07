Distrugge parte di un’aiuola comunale al rione Modena di Reggio Calabria, bloccata e denunciata dalla Polizia locale

A seguito di una specifica segnalazione pervenuta, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha bloccato, non senza fatica, e identificato una donna di 50 anni che stava danneggiando un’aiuola comunale sita al Rione Modena.

La pattuglia immediatamente intervenuta sul posto ha altresì individuato e posto sotto sequestro gli arnesi utilizzati dalla donna. La stessa che versava in un forte stato di agitazione psico-motoria, ha fornito agli agenti delle giustificazioni farneticamenti per motivare l’accaduto.

Dopo le formalità di rito, ed accertata la natura pubblica dell’opera, la cinquantenne è stata denunciata a piede libero per danneggiamento aggravato.

Continua dunque senza sosta l’attività della Polizia Locale a tutela del decoro urbano e dei beni pubblici.