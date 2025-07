Il sospetto e la scoperta: 45mila dosi di droga interrate nelle campagne della Locride

Un paesaggio rurale, all’apparenza anonimo e tranquillo, immerso nel verde delle campagne di Gioiosa Ionica è divenuto il fulcro di una rilevante operazione antidroga condotta dai Carabinieri della Stazione locale, supportati dallo Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”, specializzato nella perlustrazione di aree impervie e nel contrasto alla criminalità organizzata in contesti rurali.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari hanno infatti notato alcuni movimenti sospetti nei pressi di un terreno isolato. Dopo una perlustrazione approfondita della zona, battuta palmo a palmo, tra fitta vegetazione e sentieri sterrati, è stata notata un’anomalia: un leggero dislivello, quasi impercettibile, e tracce compatibili con recenti attività di scavo.

Proprio lì, ben nascosti sotto il livello del suolo, sono stati rinvenuti due grossi fusti in plastica, sigillati ermeticamente. All’interno, un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti: oltre 30 chili tra hashish e pasta di marijuana suddivisi in trentasei confezioni, pronte per essere immesse sul mercato illegale, e più di un chilo e mezzo di cocaina pura, confezionata sottovuoto con modalità professionali e conservata in modo da mantenerne intatta la qualità.