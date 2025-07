'Ndrangheta: il Riesame annulla l’arresto di Domenico Sergi, tra gli indagati della maxi operazione “Millennium”

Il Tribunale del riesame annulla l’arresto di Domenico Sergi, tra gli indagati della maxi operazione antimafia “Millennium”. L’indagato, difeso dall’avvocato Marco Gemelli affiancato dagli avvocati Michele Sergi ed Emanuela Rocco, era accusato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso, e di ben 49 distinti episodi di narcotraffico. L’ordinanza restrittiva si colloca in un’indagine che ha coinvolto quasi un centinaio di persone tra Calabria, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, con il sequestro di società, conti correnti e immobili per milioni di euro. L’inchiesta ha colpito duramente alcune articolazioni della ’ndrangheta calabrese, tra cui le potenti 'ndrine degli Agresta e dei Barbaro di Platì. In udienza, il Pubblico ministero aveva richiesto la misura. L’udienza si è protratta per circa due ore, nel corso delle quali la difesa ha articolato una difesa tecnica con produzione documentale. Il collegio del riesame ha accolto integralmente le argomentazioni della difesa, disponendo l’annullamento dell’ordinanza cautelare e la scarcerazione immediata del Sergi.