Rassegna stampa 19-07-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Giuseppe Mercurio . Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi:

Cosenza, l’esecutivo lavora per rendere operativa la bretella di via Reggio Calabria

Scuola, nuove cattedre in arrivo a Cosenza: docenti pronti a scegliere le sedi

Rende, il cimitero avrà nuovi loculi: stop alle salme in attesa di sepoltura

Schiaffi, calci e pugni a un’agente nel carcere di Corigliano Rossano

Castrovillari, il fuoco ha “ingoiato” il precario Parco archeologico

Reggio Calabria, il vicesindaco metropolitano Versace: «Bisogna fermare l’eutanasia sociale dei piccoli comuni delle aree interne»

Reggio Calabria asse della droga col Sudamerica e la “propaggine ligure” dei clan

Reggio Calabria, aggredito un ispettore al carcere di Arghillà

Armi nascoste nei bidoni sottoterra: l’arsenale nelle mani dai clan Platì