Reggio Calabria asse della droga col Sudamerica e la “propaggine ligure” dei clan

L'asse del narcotraffico tra la Locride e il Sudamerica. In Tribunale la testimonianza del primo dirigente della Polizia di Stato, Diego Trotta, attuale vicario della Questura di Messina, nell’ambito di uno stralcio del processo “Zappa 1” nel quale sono imputate ben 63 persone per traffico internazionale di stupefacenti e di armi. Il dirigente della Polizia di Stato ha deposto sulle indagini culminate nella maxi operazione antidroga; operazione che era già sfociata in una raffica di pesantissime condanne pronunciate già da Gup e Tribunale di Reggio Calabria, in più riprese ed in tempi diversi nei vari filoni processuali.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale