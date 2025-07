“European ’ndrangheta connection”: «Non c’è traccia di una federazione di narcotrafficanti calabro-campana»

La Cassazione ha rilevato la carenza di un rapporto strategico tra le associazioni dedite al narcotraffico operanti in Calabria con il “gruppo campano” ipotizzate nel contesto del processo scaturito dalla maxioperazione denominata “European ‘ndrangheta connection - Pollino” che si è definito con il rito ordinario.

Nelle motivazioni della sesta sezione penale dei giudici ermellini si ribadisce che non è carente l’esistenza dell’associazione dedita al narcotraffico operante in Calabria, così come delle sue ramificazioni all’estero, ma «il dato che non risulta compitamente accertato, infatti, concerne esclusivamente l’adesione del cosiddetto gruppo campano ad una più ampia associazione, contraddistinta dalla confederazione di più gruppi».

